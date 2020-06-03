Şaziye Özdemir toprağa verildi
Çorum’un tanınmış Serbes Muhasebecilerinden Hüseyin Özdemir'in eşi Şaziye Gürbüz (Özdemir) (62) tedavi gördüğü Çorum'daki bir hastanede hayata gözlerine yumdu.
Güncel 03.06.2020, 00:59
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Ahmetoğlan Köyü’nden muhasebeci Hüseyin Özdemir’in eşi, Öcal, Özcan ve Mine Özdemir’in annesi Şaziye Özdemir’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Şaziye Özdemir’in (62) cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Çorum Merkez Ahmetoğlan Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUMHABER merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diler.
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