Sazın içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde iki zanlının içinde bulunduğu aracı durdu.

Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada, saz içine gizlenmiş 1002 uyuşturucu hap ile 10,82 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

