“Sayın valimizi en ön safta karşılamak isterdik”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin ziyaret etmiş olduğu diğer ilçelerimizde bu tip bir aksaklık yaşanmamışken, Çorum'un CHP’li tek belediyesi olan Mecitözü'nde böylesi bir aksiliğin yaşanmasının düşündürücü ve aynı zamanda son derece de üzücü olduğunu dile getiren Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “Bu tatsız olayın müsebbipleri her neyi hedefliyorlarsa gerçekleştirmelerine izin vermeyeceğim. Şahsıma yapılan bu saygısızlığın tüm Mecitözü halkına yapılan bir saygısızlık olduğunu da belirtmek isterim” diye konuştu.

“ŞAHSIMA YAPILAN SAYGISIZLIK, TÜM MECİTÖZÜ HALKINA DA SAYGISIZLIKTIR”

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, görsel ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Başkanı Aylar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

”Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'nin ilçemize gerçekleştirmiş olduğu 08.10.2019 tarihli ziyaretine, ilgili mercilerin belediye başkanı olarak şahsıma ziyaret programı hakkında gerekli bilgiyi vermemiş olmaları ve haliyle davet edilmemiş olmam sebebiyle iştirak edemedim.

Bu tip ziyaretlerde her zaman devlet terbiyemize yakışır şekilde en ön safta devlet büyüğümüz olarak sayın valimizi karşılamak isterdik ancak tarafımıza yetkili kişi ve kurumlarca gerekli bilgilendirme yapılmamıştır.

Sayın valinin ziyaret etmiş olduğu diğer ilçelerimizde bu tip bir aksaklık yaşanmamışken Çorum'un Cumhuriyet Halk Partili tek belediyesi olan Mecitözü'nde böylesi bir aksiliğin yaşanması düşündürücü ve aynı zamanda son derece üzücüdür.

Eğer birtakım çevrelerin amacı seçilmiş bir belediye başkanı olarak Mecitözü halkını temsil eden şahsımı, ilçemizi ziyaret eden Sayın Vali'ye karşı mahcup duruma düşürmek ise söz konusu durum gerçekten üzücü ve son derece tehlikelidir.”

“30 SENE DEVLETİMİZE VE AZİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETTİM”

”Bu durumun yaşanmasına doğrudan yahut dolaylı olarak zemin hazırlayan kişi ve kurumları derhal devlet terbiyesini takınmaya davet ediyorum.

Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'nin ise ziyaret edilen ilçenin belediye başkanı olarak şahsımın ziyarete iştirak etmemiş olmasının sebebini sorduğunu düşünüyor ancak sorunun muhatabı olan yetkililer tarafından verilen cevaplar ile yanıltıldığına inanıyorum.

Tekrar belirtmek isterim ki 30 sene öğretmen olarak devletimize ve aziz milletimize hizmet ettim. Devlet terbiyesi almış ve bu terbiyeyle belediye başkanlığı görevini ifa eden bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla bilinmesini isterim ki bu tatsız olayın müsebbipleri her neyi hedefliyorlarsa gerçekleştirmelerine izin vermeyeceğim.

Şahsıma yapılan bu saygısızlığın tüm Mecitözü halkına yapılan bir saygısızlık olduğunu da belirtmek isterim. Tüm Mecitözü halkını saygı ve sevgi ile selamlarım.” (Haber Merkezi)