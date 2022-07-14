“Sayın hırsız! Çaldığın 10 tavuk ile 1 horozu geri ver!”
Çorum’un Bahçelievler Mahallesi sınırları içindeki Nadık (Dumlupınar) semtinde yaşayan Fatma Özergin, 10 tavuğu ile 1 horozunun çalınması üzerine, evinin önüne astığı pankartla hırsıza seslendi ve çaldıklarını geri vermesi halinde 400 lira ödül verme vaadinde bulundu.
Evine bir ay içinde iki kez hırsız giren 66 yaşındaki Fatma Özergin’in astığı pankartta şu ifadeler yer alıyor: “Sayın hırsız, babanı tanırım. Ben seni biliyorum. Kimseye adını söylemem. 10 tavuk 1 horozu getir.
Mangal da sana hediyem olsun. Sana 400 lira para vereyim. İstediğin bakkala bırakırım. Gece getir bahçeye at.”
Hırsızın ilk girişinde, bakır kaplarının çalındğını, şimdi de bahçesindeki 10 tavuğu ile 1 horozunun kayıplara karıştığını belirten Fatma Özergin, polisin araştırmalarından bir sonuç çıkmayınca, bu pankartı asmaya karar verdiğini söyledi.
Hırsızların Nadık’ta belki 20 eve girdiklerini öne süren Fatma Özergin, “Tavuklarım günlük 10 yumurta yumurtluyorlardı, ben o yumurtalarla geçiniyordum” dedi. 69 yaşındaki eşi Emral Özergin’in trafik kazasında sakatlandığını, şişe toplayarak geçinmeye çalıştıklarını anlatan Fatma Özergin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her cumartesi biriken yumurtaları pazara götürüp satıyor, pazar ihtiyaçlarımızı karşılıyordum. O tavuklara çok ihtiyacımız var. Bu yüzden içim yandı. Şüphelendiğimiz kişiler var, ama elimizde kanıt yok. Çaresiz kaldığımız için hırsıza veya hırsızlara hitaben bu pankartı yazmak zorunda kaldık.”
(Nurdan AKBAŞ)
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