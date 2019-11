“Sayımlarının sonucu Ankara’da açıklanacak”

Çorum’da düzenlenen fidan dikimi ve rekor denemesine katılan Guiness Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, sayımın devam ettiğini, sayım sonuçlarının ise Ankara’da açıklanacağını vurguladı.

Akkent Mahallesi’ndeki alanda düzenlenen fidan dikimi öncesinde bir konuşma yaparak kuralları anlatan Şeyda Subaşı Gemici, “Burada Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün sınırsız kişiyle tek bir yerde bir saat içerisinde en çok ağaç dikme rekoruna şahitlik yapmak için bulunuyorum. Rekoru kırabilmek için uyulması gereken uluslar arası kurallarını açıklıyorum. Bu rekor sınırsız kişiyle tek bir yerde bir saat içinde en çok sayıda dikilen ağaç içindir. Ağaçların doğru bir şekilde dikilmesi için yeterli gün ışığı olmalıdır, ağaçlar gece dikilemez. Her bir ağaç için kökleri rahatça sığabilecek kadar derinliğinde bir delik kazılmalıdır. Bu işlem kazma makinalarıyla yapılamaz. Ağaçları diktikten sonra açılan deliğin toprakla kapatılması gerekir. Tüm kökler toprakla kapatılmış olmalıdır. Deliğin açma işlemi rekor süresi başlamadan önce yapılamaz. Her 50 katılımcı için evvelden belirlenmiş bir görevli bulunmalıdır. Her görevli tam katılımı sağlamak için kendi grubunu denetlemelidir” diye konuştu.

Şeyda Subaşı Gemici, rekorun 2016 yılından beri Endonezya’ya 232 bin 647 ağaç ile ait olduğunu da belirtti. Gemici, Çorum’daki rekor denemesinde sürenin tamamlanmasından sonra ise gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesinin tamamlandığı belirterek, “Sahadaki gözlemcilerimizin, alandaki dikilmeyen fidanların sayılmasının ardından hazırlanacağı raporları inceledikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacak. Sonucu, Ankara'dan açıklayacağız” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)