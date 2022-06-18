Saygı ve şükran tüm babalara
Tüm babalara, saygı ve şükranların sunulacağı, ebediyete intikal etmiş babaların ise minnet duygularıyla ve rahmetle anılacakları gün…
Güncel 18.06.2022, 00:45
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“Babalar Günü” fikri, Washington’da yaşayan ve Anneler Günü’nden ilham alan Sonoro Smatt Dodd tarafından ortaya atıldı. Dodd’un savaş gazisi babası William Jackson Smart, Amerikan iç savaşı sonrası, annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak kutlanması için çaba harcadıysa da, kutlama, Haziran’ın 3. Pazar gününe ancak yetişebildi ve ilk olarak 19 Haziran 1910’da Washington Spokane’de kutlandı.
Babalar Günü resmen, 1966 yılında ABD Başkanı Johnson tarafından ilan edildi.
Babalar Günü, Türkiye’de de 1980 yılından itibaren, her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaya başlandı.
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