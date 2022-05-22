Saygı Öztürk’ün dost ziyareti

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, KRT Televizyonu’nda “Sisler Bulvarı” programını hazırlayıp sunan tanınmış gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Cumartesi günü Merzifon Belediyesi’nin konuğu olarak Kitap Fuarı’na katılmak üzere Merzifon’a giderken, kadim dostu Mehmet Yolyapar’a uğrayıp bir süre sohbet etti.

Sohbete, o sırada gazetede bulunan ÇORUM HABER’in emekli Spor Yönetmeni Bilhan Er ile arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel de katıldılar. (Rıfat KARA)

