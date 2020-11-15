Saygı Öztürk, vali ağabeyini kaybetti

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Fahri Öztürk'ün de kardeşi olan Refik Arslan Öztürk’ün, Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında hayata veda ettiği öğrenildi.

Öztürk’ün cenazesi, İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen, bulunduğu illerden Ankara'daki toplantılara otobüsle gelip giden eski vali Refik Arslan Öztürk, bir süredir Göztepe Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım da Öztürk Ailesi'ni arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Emekli Vali Refik Arslan Öztürk 71 yaşındaydı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)