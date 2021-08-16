Saygı Öztürk rahmetli ağabeyi Vali Refik Arslan Öztürk’ü yazdı

Türkiye’nin en saygın gazeteci ve yazarlarından Saygı Öztürk, “devletin valisi” ve “karakter timsali” olarak görev yaptığı Bilecik, Erzincan, Manisa gibi illerde derin izler bırakmış, 14 Kasım 2020 tarihinde 71 yaşında kaybettiğimiz ağabeyi, eski vali Refik Arslan Öztürk’ün hayat hikayesini yazdı.

Saygı Öztürk “Vali Bey” isimli bu kitabını, ilk kez Edremit 4. Kitap Fuarı’nda okurları için imzaladı.

Telefonla görüştüğümüz Saygı Öztürk, bir süredir Edremit civarında olduğunu, kitabının çıkışını da burada haber aldığını söyledi. (Haber Merkezi)