Saygı Öztürk, Kanal B ekranında Çorum’u ve Puduhepa’yı anlattı

Duygu Çalı’nın sunduğu programda, “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” programına, gazeteci arkadaşı Mehmet Yolyapar’ın daveti üzerine katıldığını ve Ankara’dan T-ONE Derneği yöneticilerinden Essum Aslan’la birlikte Çorum’a geldiklerini anlatan Saygı Öztürk, Çorum’un Valisi, Belediye Başkanı ve İş Kadınları Derneği ile tanıtım için seferber oluşunu takdirle karşıladığını söyledi.

Saygı Öztürk, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağında Özgür Pehlivan yönetimindeki Tiyatro Dördüncü Duvar topluluğunun “kral ve kraliçenin bahar arınmasını temsil eden” sunumlarını çok etkileyici bulduğunu da ifade etti.



(Haber Merkezi)

