Sayan: “Çiftçiyi pandemiden sonra bir de kuraklık vurdu”

Türkiye genelinde ve Çorum’da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kuraklığın had safhada yaşandığı bu dönemde suya ayrı bir başlık açılması gerektiğini ve su ile ilgili tüm yatırımların öne alınmasının gerektiğine dikkat çekti.

Çorum çiftçisini pandeminin yanında kuraklıkla da mücadele ettiğini kaydeden Sayan, çiftçilerin her yıl olduğu gibi bu sene de zor şartlar altında arazilerini ekerek üretime devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin ciddi bir şekilde kuraklıkla karşı karşıya olduğunu anlatan Oda Başkanı Sayan, “Bu yıl üretim sezonumuz her zamankinden çok zor geçiyor. Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde bir gün olsun, işlerimizi aksatmadan, tüm zor şartlara rağmen üretime devam ettik. Geçtiğimiz aylarda fahiş gübre ve ilaç artışları ile mücadele eden çiftçilerimiz bugün de iklimsel kuraklıkla mücadele etmektedir. İlimizde arpa üreticisi % 80, buğday üreticisi de % 50-90 zarar görmüştür” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Mayıs’ta Nisan ayına ilişkin hazırladığı kuraklık raporuna da değinen Sayan, “Bu raporda Çorum için Nisan yağışlarının yetersiz olduğu belirtiliyor. Genel Müdürlüğün kuraklık haritası da son derece çarpıcı, bu da tarımda çok önemli verim kaybının yaşanacağı anlamına geliyor. Ekim- Nisan ayları arasında yağışlar, geçen yıla oranla 18,6 azaldı. Bu durum, özellikle buğday ve arpa gibi hububat üretimini olumsuz etkilemiştir” diye konuştu.

Çiftçilerin hava şartlarından olumsuz etkilendiğini ifade eden Sayan, “İklimsel kuraklık sebebiyle ilimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle, ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çorum Ziraat Odası olarak ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle konuyu Genel Merkezimiz TZOB ve ilgili birimlere ilettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve TMO ile irtibat halindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kuraklık dilekçemizi verdik. Konu hakkında tüm muhtarlarımızı uyararak kuraklık dilekçelerini vermelerini talep ettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli ilimizde kuraklık hasar tespit çalışmalarını başlattık” şeklinde konuştu.

Kuraklık nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Sayan, “Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum ilaç gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, kredi ile tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanılan kuraklık sebebiyle ödeme şansı yoktu. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etmiştir. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

