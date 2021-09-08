Sayan: “Açıklanan çeltik fiyatları çiftçiyi sevindirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çeltikte çiftçilerin beklediği oranda zam yaptığını söyleyen Sayan, Çorum’un Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olduğunu, burada üretilen çeltiğin yüksek marka değerine sahip olduğuna vurgu yaptı.

Osmancık97 pirincinin, ülkedeki pirinç ihtiyacının da yaklaşık yüzde 5'ini karşıladığını kaydeden Sayan, Osmancık, Kargı, İskilip, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde ekimi yapılan ve halk arasında “beyaz altın” olarak da adlandırılan çeltiğin binlerce ailenin de geçim kaynağı olduğuna dikkat çekti.

2021 hasadının Eylül ayının 10’undan itibaren başlayacağını ifade eden Sayan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de alım yaparak, çiftçiye yardımcı olmasını istedi.

Çorum ve ilçelerinde yıllık 55 ton çeltik üretimi sağladıklarını açıklayan Sayan, bunun hiçbir zaman 50 tonun altına düşmediğini söyledi.

Çeltik alım fiyatlarını değerlendiren Sayan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeltik fiyatlarını ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı olarak açıkladı. Bu fiyatlar çiftçinin hemen hemen beklediği fiyatlar oldu. Kötümser değiliz, bu paralara satılırsa gayet iyi bir ücret” ifadelerini kullandı.

Çeltik fiyatında yüzde 20 oranında artış yaşandığına dikkati çeken Sayan, fiyatların üreticilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

