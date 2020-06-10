Sayaç seçimi vatandaşın tercihine bırakılacak

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün “su sayaçlarında düzenleme yapılması” ile ilgili yazısı gündeme geldi.

İlgili yazıda, “Belediye Meclisi’nin 08.02.2013 ve Belediye Encümeni’nin 18.06.2013 tarihli kararları ile tüm yeni abonelerin ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı alması zorunlu hale getirilmişti.

Zaman içerisinde vatandaşlarımızın özellikle yaşlılarımızın kullanımda yaşadıkları sorunlar ve sayaçlardan kaynaklı teknik, satış ve servis gibi muhtelif sorunlardan dolayı meclis kararının yürürlük tarihi itibariyle uygulanmak üzere tüm eski ve yeni aboneler için sayaç türü seçimi vatandaşlarımızın tercihine bırakılacak” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sayaç türü tercihinin vatandaşa bırakıldığını belirtirken, vatandaşların kartlı sayaç kullanmalı noktasında ise bir takım avantajlar sunduklarını söyledi. Buna göre kartlı sayaç abonelerinin suyu yüzde 10 ucuz kullanacağını, yine en uygun fiyatlandırma olan 1. kademeden kullanacaklarını söyleyen Aşgın, “Kartlı sayacın devam etmesi için elimizden gelen teşviği yapıyoruz. Ama yine de hemşehrilerimizin inisiyatifine bırakıyoruz” dedi.

İlgili gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)