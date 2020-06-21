Savunma yürüyor!

Çorum Barosu eski Başkanı Av. Altan Akpınar tarafından karşılanan Amasya Baro Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere, Çorumlu dostlarıyla hem hasret giderdi hem de yasa değişikliğine karşı başlattıkları yürüyüş hakkında bilgi verdi.

Baroların yapısını ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik yasa değişikliğini endişe ve hayretle izlediklerini ifade eden Melik Derindere, “Böylesi bir düzenlemenin yasalaşması, Baroların siyasi grupların etkisi altına girmesine ve Barolar eliyle yargının siyasallaşmasına neden olacağı gibi kimsenin istemediği ve öngöremediği sonuçların doğmasını da kaçınılmaz hale getirecektir” dedi.

Adaleti adalet yapan tüm ilkelerin felsefesi insan onuru ise insan onurunun yeryüzünün güçlerine karşı teminatının da avukatlar olduğunu dile getiren Derindere, “Çünkü Barolar ve avukatlar hak arama hürriyetinin başlangıcıdır. Barolar, avukatı gelmeden hiçbir görevlinin ifadesini alamayacağı çocukların hemen yanı başındadır. Barolar; artık süreci yaygın bir katliama dönmüş kadın cinayetlerinde tüm duruşma salonlarındadır.

Barolar; bir avukat görevlendirmeye ekonomik gücü yetmeyen her bireyin bir telefon uzağındadır.

Barolar; Kazdağları’nın, Salda’nın, Cerattepe’nin ve yok edilmeye çalışılan tüm ormanların kök saldıkları topraklarda, Amasya’da yaşamı bitirecek termik santralin karşısındadır.

Barolar; herkesin üzülmekten başka bir şey yapmadığı hayvanların haklarını inadına adalet saraylarında haykırandır.

Barolar; hukuk devletinin ve hak arama özgürlüğünün yılmaz savunucuları, haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime yönlenirse yönlensin hiçbir ayırım gözetmeksizin haksızlığın karşısında haklının yanında yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini kendine varlık sebebi yapmış tarihi kurumlardır.

Bu nedenle baroların susturulması sadece avukatların değil, çocukların, kadınların, ağaçların, yaşamın, adalete erişimde dezavantajlı tüm grupların ve istisnası olmadan herkesin susturulmasıdır. Baroların parçalanması, siyasallaştırılması, hukuk devletinin yok edilmesi ve ülkemizde insan onurunun güvencesi olan tüm kalelerin yıkılmasıdır.

O nedenledir ki; Baroların ve avukatların susturulmasına neden olacak tüm girişimleri reddediyoruz” diye konuştu.

Av. Altan Akpınar’ın bir gün Çorum’da misafiri olan Amasya Baro Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam ederken, Akpınar ise Çorum’da karşıladığı misafirini yine kendisi uğurladı.