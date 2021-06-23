Savunma sanayiinin kalbi Çorum’da attı

Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katıldığı programda Çorumlu sanayicilere savunma sanayinde yeni hedefler belirlenmesi ve Anadolulu sanayicilerin savunma sanayisinde önemli oyunculara dönüştürülmesi için yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, hedeflerinin savunma sanayindeki yüzde 70 olan yerlilik oranını yüzde 90-95’lere seviyelerine çıkartarak tüm kritik teknolojileri milli ve yerlileştirmek olduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Türkiye’nin sanayi bakımından çok zengin bir ülke gibi gözükse de yeterince zenginliğe sahip olmadığını söyledi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de, Anadolu’nun savunma sanayisinde aktif rol almasını istediklerini belirterek, “Bu doğrultuda, Çorum Sanayi ve Ticaret odasının ev sahipliğinde yapılacak sanayi buluşmamızla Çorum’un savunma sanayisinde güçlü bir rol üstleneceğine inancımız tam. Çorum, sanayide son derece ilerlemiş illerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, sanayiciler ve bakanlık yetkilileri katıldı.

(Haber Merkezi)

