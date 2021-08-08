Savunma Sanayi Daire Başkanı Vali’yi ziyaret etti

Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve beraberindeki heyet Çorum’da ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Vali Mustafa Çiftçi, Murat Çizgel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Çizgel ve beraberindeki heyet daha sonra ise ilimiz Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı işletmeleri ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Bilindiği gibi Çorum’da savunma sanayii alanında ne gibi çalışmalar yapılabileceği ile ilgili geçtiğimiz Haziran ayında Çorum TSO’da bir toplantı düzenlenmiş ve Daire Başkanı Çizgel bu toplantıya da katılmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

