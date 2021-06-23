Savunma Sanayi buluşması bugün

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin Anadolu sanayisinde yaygınlaştırılması için düzenlediği sanayi buluşmaları çerçevesinde, Çorum buluşması bugün gerçekleşecek.

Çorum sanayicilerini daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik amacıyla Çorum sanayicilerinin, sektör liderlerinin ve bakanlıkların bir araya geleceği Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda sanayicilere yeni hedefler belirlenerek bir yol haritası çıkarılacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla bugün saat 10.30’da Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda başlayacak programı, TRT İzmir Radyosu’ndan Belma Şahaner sunacak. Açılış konuşmasını TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal yapacak, SAHA İstanbul Genel Sekreteri, hemşehrimiz İlhami Keleş de etkinlik hakkında bilgi verecek.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş yer alacak.

(Haber Merkezi)

