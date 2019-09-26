Savunma Bakanlığı’ndan askerlik duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranların, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin, erteleme ile sevk tehirleri sona eren, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan ve daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların (sınıflandırılmamış olanlar) alınacağı belirtilerek Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek yaptırmaları gerektiği belirtildi. Askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanların mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacağının kaydedildiği açıklamada, 7179 sayılı askeralma kanununun 23. maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlülerin, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Millî Savunma Bakanlığınca e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulmaya başlandığının belirtildiği açıklamada sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı, seçim ve sınıflandırma sonucunda; bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 01 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 01 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 Aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri vurgulandı. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlülerin sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerinin dile getirildiği açıklamada, bu tarihlerden sonra sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verileceği belirtildi. Yol ve iaşe parasının, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verildiğinin kaydedildiği açıklamada, yükümlülerin isimlerine yapılan ödemeleri PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, “Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır” denildi. (Haber Merkezi)