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“Savcıları göreve davet ediyoruz”

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da yaptığı açıklamada AK Partili Keleş’e sert tepki gösterdi.

“Savcıları göreve davet ediyoruz”

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da yaptığı açıklamada AK Partili Keleş’e sert tepki gösterdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:30
“Savcıları göreve davet ediyoruz”

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da yaptığı açıklamada AK Partili Keleş’e sert tepki gösterdi.

Savcıları göreve davet eden Yıldız, açıklamasında şöyle dedi: “Çorumlu vatandaşlarımızın verdikleri oylarla AKP Çorum belediye meclis üyeliğine seçilen bu kişinin paylaşımlarının çoğunluğunda kavga ve kışkırtıcı cümleler kuran bu şahıs o mevkiye makama yakışmıyor. Nasıl olur da kimlerden nasıl cesaret alarak bu tür paylaşımlar yapıyor. Bu ülke laik demokratik bir ülke kurucumuz olan Mustafa Kemal Atatürk ve ona gönül vermiş milyonlarca insana sen kim oluyorsun da küfürler ediyorsun. Bu tür insanları bu makama mevkiye getirmiş olan kişileri Çorum halkının takdirine bırakıyoruz.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.09.2019 00:55
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