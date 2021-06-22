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Savcı Şenliler’in veda ziyareti

Güncel 22.06.2021, 18:55
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Savcı Şenliler’in veda ziyareti

Adana’ya atanan Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammet Kutluhan Şenliler, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda ziyaretinde bulundu.
Bugün Çorum’daki görevinden ayrılması beklenen Savcı Şenliler’in, evi bir süre daha Çorum’da kalacak. 
ÇORUM HABER, komşu Yozgat kökenli olan ve Çorum’da köklü dostluklar kuran Savcı Şenliler’e yeni görevinde de başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
 

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