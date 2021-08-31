“Savaşa karşı barışı ve yaşamı savunmalıyız”

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, savaş, çatışma ve bunun yarattığı yoksulluğu ve göçü konuştuklarını kaydeden Gökmen, “Savaşlar, çatışmalar, kavgalar, yerinden yurdundan edilen ve yollara düşen mülteci sorunu; bütün bunlar işçi ve emekçilerin ürettiği zenginliğin paylaşılmasında ve yeni kaynak alanları için dünyanın yeniden paylaşılmasından çıkıyor. Suriye’den Yemen’e, Irak’tan, Filistin’e ve Afganistan’a, Libya’dan Doğu Akdeniz’e bütün çevremiz ateş altında” ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız bölgenin, enerji kaynaklarının paylaşımı ve geçiş yollarının denetimi mücadelesi nedeniyle emperyalistlerin ve bölge gericiliklerinin savaş ve çatışma merkezi olmayı sürdürdüğünü dile getiren Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu gerici güçler, yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yıkıma uğratılmasına, yaşadığı yerlerden göçmesine sebep oluyor. Ancak ‘barış ve çözüm’ sözcüklerini de dillerinden düşürmüyorlar. Onların dilinde bu kelimeler kirleniyor; savaş, talan, sömürü anlamı kazanıyor. Bu savaşlar, onlara yeni pazarlar, daha çok egemenlik ve kar getiriyor. Emekçi sınıflar için ise ölüm, yurtsuzluk, yoksulluk ve kölelik üretiyor. Emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin bu itiş kakışının bizi bölmesine izin vermeyelim. Suriyeli, Afganlı deniliyor, bölünüyoruz. Kürt-Türk deniliyor bölünüyoruz. Alevi-Sünni deniliyor bölünüyoruz. Egemenlerden, sermayeden ve onun savaşçı politikalarından ayrılmadan, kendimiz için örgütlenmedikçe, kendimiz için mücadele etmedikçe her kavganın, her savaşın kaybedeni biz olacağız. Aynı tezgâhta alın teri döküyoruz, aynı patronlar tarafından sömürülüyoruz. O halde tüm bu sömürü politikalarına karşı da birlikte mücadele etmek tek çaremizdir. Ancak işçi ve emekçiler bu gidişata el koyarak hem ülkeyi yuvarlandığı bu bilinmezlikten kurtarabilir hem de kendi lehine bir gelecek yaratabilir.

Barış işçi sınıfı ve ezilen halkların emperyalizme ve işbirlikçi kapitalist gericiliğe karşı mücadelesiyle gelir.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Çorum’da Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Kadeş Barış Meydanı’nda saat 18.00’de ortak gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına tüm halkımızı davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

