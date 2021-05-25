Savaş Kalaycı toprağa verildi

Yakamoz Turşu’nun kurucusu Ahmet Kalaycı ile Emine Kalaycı’nın oğulları, Onur Kalaycı’nın ağabeyi, Pınar Kalaycı’nın eşi, Karya ve Defne Kalaycı’nın babaları Savaş Kalaycı, Covit-19 teşhisiyle İzmir’de tedavi altına alınmıştı. Salgını atlatmakla birlikte enfeksiyon yüzünden durumu ağırlaşan ve dün öğleye doğru hayata veda eden Savaş Kalaycı’nın cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

Pandemi kurallarına dikkat edilen cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Belediye Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile aile yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

