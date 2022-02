Savaştan can bulan kapitalist barbarlığın son bulması gerektiğini kaydeden Beyaz, şunları söyledi:

“Biliyoruz ki; savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir. Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir. Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir. Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır. Çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir.

Savaş sürdükçe birileri kasalarını dolduracak, halk yoksulluğa mahkûm olacaktır.

Savaş insanlık suçudur ve bizler Ukrayna başta olmak üzere, Suriye’de, Libya’da, Irak’ta ve Dünya’nın her yerinde her an yaşanan bu suçu reddediyoruz. Bu suçun tek sorumlusu kapitalist barbarlığı bir kez daha lanetliyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)