Savaş Fındık’ın jesti
Güncel 05.01.2022, 18:04
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Arkadaşımız Selda Fındık’ın oğlu, Harita Mühendisi Savaş Fındık, Gazetemiz Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın doğum günü nedeniyle “pasta” jesti yaptı.
Mehmet Yolyapar, doğum günü pastasını, o sırada ziyaretine gelmiş olan tanınmış iş insanı Kenan Sabuncu’nun da katılımıyla, Savaş Fındık, çalışma arkadaşları Selda Fındık ve Aliye Öncel ile birlikte kesti. (Yusuf ÇINAR)
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