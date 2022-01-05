Savaş Fındık’ın jesti

Arkadaşımız Selda Fındık’ın oğlu, Harita Mühendisi Savaş Fındık, Gazetemiz Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın doğum günü nedeniyle “pasta” jesti yaptı.

Mehmet Yolyapar, doğum günü pastasını, o sırada ziyaretine gelmiş olan tanınmış iş insanı Kenan Sabuncu’nun da katılımıyla, Savaş Fındık, çalışma arkadaşları Selda Fındık ve Aliye Öncel ile birlikte kesti. (Yusuf ÇINAR)

