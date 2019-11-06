“Satranç Olimpiyatları ilimizin tanıtımına büyük katkı sağladı”

Belediye Basın Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada bu tür organizasyonların kentin tanıtımına sağladığı katkıya vurgu yapılarak şehrin tanıtımı konusunda lokomotif görev yapan Çorum Belediyesi'nin haksız yere eleştirildiği dile getirildi.

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamayı sorumlu gazetecilik gereği aynen yayınlıyoruz. Buna göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün yerel bir gazetede yayımlanan “Belediye ‘satranç’a 478 bin verdi, su alacağına yüklendi” başlıklı sürmanşet haber üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bir açıklama lüzumu ortaya çıkmıştır.

Çorum üzerine söz söyleyen, bu şehrin gelişmesi, kalkınması adına fikir yürüten herkesin mutabık olduğu hususların başında tanıtım gelmektedir. Şehrin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi, fuarlara katılınması, ticari, bilimsel, kültürel ve sportif organizasyonlarda Çorum adının öne çıkarılması tanıtımın ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Çorum’u tanıtma hususunda lokomotif görev Çorum Belediyesi’nindir. Belediye olarak bu çerçevede ulusal ve uluslararası kardeş şehir etkinlikleri, Uluslararası Hitit Koşusu, Uluslararası Hitit fuar ve Festivali, Hitit Rallisi, sempozyum ve konferanslar, TV programları, ulusal gazetelerde yayımlanan tanıtımlar, İstanbul ve İzmir’de yapılan turizm fuarlarında Çorum’un temsil edilmesi gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.

“Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları”nı da Çorum’un tanıtımı için bir şans olarak değerlendirdik ve bu konuda gerekli girişimleri yaparak Çorum’u bir olimpiyat şehri yaptık. Birçok il bu olimpiyata ev sahipliği yapmak için Satranç Federasyonu nezdinde girişimde bulunmuş; ancak samimi gayretlerimizle ev sahipliği onuru Çorum’un olmuştur. ”Yapay zeka” gerçeği kamuoyunda gündemi ciddi bir şekilde meşgul ederken, zeka merkezli bir sporun olimpiyatının Çorum’da yapılmasındaki inceliğin anlaşılmasını herkesten beklemenin haksızlık olacağının farkındayız. Ancak gazetecilik mesleğini icra edenlerden “ samimiyet” ve “dürüstlük” bekleme hakkımız her zaman vardır.

Çorum’un tanıtılması konusunda samimi misiniz, verdiğiniz bilgi(!)ler kamuoyunu bilgilendirmek için mi yoksa yanlış algı oluşturmak için mi, böyle bir haber/yorumu halk için mi yapıyorsunuz, başka birileri için mi? Bunları bilmeye tüm okurların hakkı olduğunu düşünüyoruz.

Olimpiyat’ın Çorum’da yapılması ve Çorum Belediyesi’nin ana sponsor olması Çorum Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı karar ile gerçekleşmiştir. Belediye Meclisimizin bu konuda vermiş olduğu karar spor camiası ve halkımız tarafından da desteklenmiş ve Çorum’un bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uluslararası organizasyon başarılı bir şekilde icra edilmiştir. 6 kıtadan 38 ülkenin çocukları (235 çocuk,165 görevli, 400 kişi) Çorum’da buluşmuş ve sadece sportif etkinlik değil, Hattuşa gezisi ile Çorum’un tarihi ile tanışma fırsatı bulmuştur. Ulusal ve uluslararası satranç camiasının nabzı bir hafta süreyle Çorum’da atmış, ulusal ve uluslararası basında Çorum’un tanıtımına ciddi katkı verecek haberler yer almıştır. Bu muazzam organizasyona emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Yazıda geçen Belediye tarafından 478 bin TL ödendiği iddiası doğru değildir. Olimpiyat maliyetinin bir kısmı federasyon tarafından, bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanmış olup Çorum Belediyesi’nce ödenecek miktar bu rakamın oldukça altındadır.

Yine yazıda sözü edilen belediyemizin satranç olimpiyatı masrafını ödemek için su alacaklarına yüklendiği ve bazı mahallelerde su kesintisine başlanacağı haberi yanlış boyutunu aşmış bir iftiradır. Çorum Belediyesi’nin alacakları kamu alacağıdır ve bunları tahsil etmek belediyenin görevidir. Sadece su borcu değil, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Kira alacaklarımıza ilişkin tebligatlar ve yaptırımlara 2018 yılı Mart ayında çıkan Kamu Alacaklarını Yapılandırma Kanunu sürecinde ara verilmiş,aynı yılın eylül ayında yapılandırma işlemlerinin sonuçlanmasıyla tekrar başlanmıştır. Bugün de diğer ilgili kamu kurumları gibi Çorum Belediyesi de alacaklarını tahsil etmek için yasal süreçleri işletmektedir.

Çorum Belediyesi şehri daha yaşanabilir hale getirebilmek ve şehirlerin yarışında öne çıkarabilmek için samimi, planlı ve kararlı yürüyüşünü sürdürecektir. Değerli hemşehrilerimize saygı ile arz ederiz”

(Haber Merkezi)