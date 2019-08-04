Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 30°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647

Satırla kırdığı imam odasından laptopu çaldı

Çorum'da bir camiye giren hırsız satırla kapısını kırdığı imam odasından dizüstü bilgisayarını çaldı.

Satırla kırdığı imam odasından laptopu çaldı

Çorum'da bir camiye giren hırsız satırla kapısını kırdığı imam odasından dizüstü bilgisayarını çaldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:24
Satırla kırdığı imam odasından laptopu çaldı

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan camiye geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı hırsız girdi. Kimliği belirsiz zanlı camiye girdikten sonra imam odasına yöneldi. Kapıyı açmaya çalışan zanlı başarılı olamayınca cami içerisinde bulunan satırla kapıyı kırarak açtı. İçeri girdikten sonra cami imamı Arslan Celep'e ait dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık yapan zanlının yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

(İHA)

İlgili Haberler
“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”
“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”
“Havaalanı müjdesini Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak istiyoruz”
“Havaalanı müjdesini Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak istiyoruz”
“Adliye binasına ek bina yapılacak”
“Adliye binasına ek bina yapılacak”
“Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazdır”
“Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazdır”
Ceylan: “Hızlı tren için Çinlilerle görüşülüyor”
Ceylan: “Hızlı tren için Çinlilerle görüşülüyor”
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
“Vatandaşlar indirim etiketini iyi kontrol etmeli”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim