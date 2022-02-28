Satılmış Zorlu vefat etti

Kadir, Kenan, Hacı, Serpil, Fatma ve Ali Zorlu’nun babaları, merhum Kevser Zorlu’nun eşi Satılmış Zorlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi önceki gün saat 13.00’de Nadık Cemevi’ndeki törenin ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

