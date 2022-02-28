Satılmış Zorlu vefat etti
Çorum Merkez Atçalı Köyü’nden “Boyacı Sadık Usta” olarak da bilinen Satılmış Zorlu (90) vefat etti.
Güncel 28.02.2022, 19:32
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Kadir, Kenan, Hacı, Serpil, Fatma ve Ali Zorlu’nun babaları, merhum Kevser Zorlu’nun eşi Satılmış Zorlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi önceki gün saat 13.00’de Nadık Cemevi’ndeki törenin ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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