Satılmış Karabacak defnedildi

Merhume Gülizar Karabacak'ın eşi, Sadık ve Şahin Karabacak ile Zekiye Yıldırım ve Naile Kara'nın babaları, Ali Karabacak'ın büyükbabası, Berkan ve Emre Karabacak'ın dedeleri olan Satılmış Karabacak, tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde vefat etti. Karabacak’ın cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Büğet Köyü’ndeki cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan, Yeniyol. Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)