Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97845
ALTIN
388.020
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.7908
EURO
7.6935
TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Yaşları küçük yürekleri büyük ‘Kumbaralarını bağışladılar’
Yaşları küçük yürekleri büyük

Satılmış Karabacak defnedildi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak’ın büyükbabası Satılmış Karabacak (87) yaşamını yitirdi.

10 Mayıs 2020 Pazar 19:12
Satılmış Karabacak defnedildi

Merhume Gülizar Karabacak'ın eşi, Sadık ve Şahin Karabacak ile Zekiye Yıldırım ve Naile Kara'nın babaları, Ali Karabacak'ın büyükbabası, Berkan ve Emre Karabacak'ın dedeleri olan Satılmış Karabacak, tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde vefat etti. Karabacak’ın cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Büğet Köyü’ndeki cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan, Yeniyol. Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Anneler dünyanın en değerli varlığı”
“Anneler dünyanın en değerli varlığı”
Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”
Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”
Kur'anı güzel okuma yarışması
Kur'anı güzel okuma yarışması
50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
Soğan üreticisi destek bekliyor
Soğan üreticisi destek bekliyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim