Satılmış Bayıral toprağa verildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seher Bayıral’ın dedesi Satılmış Bayıral (78) vefat etti.
Güncel 23.10.2020, 22:50
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Merhumun cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Osmancık – Çampınar Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Dede Şahin Polat’ın duaları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanan Satılmış Bayıral, Çampınar Köyü’nün eski muhtarlarındandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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