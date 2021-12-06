Satılmış Balaban vefat etti

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ağabeyi, amca oğlu kaybetti.

Alınan bilgiye göre Eymir Köyü’nden gelme, Ali, Mukaddes, Muazzez ve Hüsne Bababan’ın babası, Gazi Harputlu ve Yaşar Solmaz’ın kayınpederi, Saniye Balaban’ın eşi olan Bakırcı esnafı Satılmış (Sadık) Balaban hayatını kaybetti.

Satılmış Balaban’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban vefatla ilgili bir mesaj yayınlayarak; “Canım abim yol kardeşim, aile büyüğümüz bakırcı esnafı Sadık Balaban abim hakka yürümüştür. Mekanın cennet olsun. Zamansız gidişin çok acı oldu abim, ışıklar içinde uyu. Balaban ailesine başsağlığı diliyorum. Allah'ım peygamber sabrı ver dayanma gücü ver abım ruhun şad olsun güzel insan” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

