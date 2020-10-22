Satı Yasakçı vefat etti

Alınan bilgiye göre Seydi, Atilla, Güldane ve Sultan Yasakçı’nın annesi, Seydi Türkmen ve Ali Çakar’ın kayınvalidesi olan Satı Yasakçı’nın cenazesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)