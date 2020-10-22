Son Dakika

Satı Yasakçı vefat etti

Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nden merhum Memati Yasakçı’nın eşi Satı Yasakçı vefat etti.

Güncel 22.10.2020, 20:17
170
Satı Yasakçı vefat etti

Alınan bilgiye göre Seydi, Atilla, Güldane ve Sultan Yasakçı’nın annesi, Seydi Türkmen ve Ali Çakar’ın kayınvalidesi olan Satı Yasakçı’nın cenazesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:52
Öğle 12:30
İkindi 15:28
Akşam 17:57
Yatsı 19:16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@