Satı Tokgöz vefat etti

Küçük Dona Köyü'nden gelme Gülhan Mahallesi'nden merhum Bakkal Osman Tokgöz'ün eşi, Elvan ve Ümit Tokgöz'ün anneleri, Satılmış Korkmaz ve Dursun Yalman'ın kaynanası olan Satı Tokgöz 85 yaşında hayatını kaybetti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Camiinden kaldırılan Satı Tokgöz’ün cenazesi Eski Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Ak Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, Alaca Müftüsü Fatih Kaya, Arslan Proje Mühendislik İnşaat Sahibi Eyüp Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Kaya, Abdurrahman Karagöz, bazı daire müdürleri ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)