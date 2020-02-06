Satı Şahin toprağa verildi

Geçtiğimiz hafta aort yırtılması nedeniyle ameliyata alınan ve o günden beri tedavisine devam edilen Satı Şahin önceki gün sabah saatlerinde tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Abdullah Ergül, merhum Hüseyin Ergül, Doğan Ergül ve Nazlı Özuğurel’in ablaları, Hasan Şahin’in eşi, Tülay Ekmekçi, Sinan Şahin ve Hüseyin Şahin’in anneleri olan Satı Şahin’in cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alındıktan sonra merkeze bağlı Teslim Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP önceki dönem il başkanları Cengiz Atlas, Osman Samsunlu, Hasan Suvacı, Gürsel Yıldırım, Gazi Özkubat, eski CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, sanayiciler, işadamları, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)