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Satı İpek vefat etti
Güncel 22.12.2021, 23:29
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Çorum eşrafından merhum Mehmet İpek'in eşi Satı İpek vefat etti.
Çorum Ticaret Meslek Lisesi'nden emekli öğretmen Ali İpek, Sultan Kabakçı, Sevim Keş ve Türkan Kapısız'ın anneleri Satı İpek'in cenazesi saat 15.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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