Şasade Aygün toprağa verildi

Merhum Vahit Aygün dedenin eşi, Hasan, Orhan, Erol, Ülker ve Selma Aygün’ün anneleri Şasade Aygün (ana) Didim’de Hakka yürüdü.

Merhumenin cenazesi Didim Cemevi’nde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Çorum’a gönderildi.

Şasade Aygün’ün cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Alaca’nın Büyükkeşlik köyünde defnedildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

