“Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtulacağız”

Ceylan, “11 kilometrelik yolu hemşehrilerimizin hizmetine açarak, Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından halkımızı kurtarıyoruz” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve Karayolları yetkililerinin katılımıyla Kırkdilim tüneli şantiyesinde ve yeni Çorum-Kırkdilim yolunda incelemelerde bulunuldu.

Çorum’u; Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan Osmancık yolu üzerindeki Kırdilim tünellerinde çalışmaların devam ettiği bilgisini alan heyet, Kırkdilim-Sarmaşa-Çorum arasındaki yolun ise bu hafta içerisinde ulaşıma açılacağı bilgisini aldı.

(Haber Merkezi)