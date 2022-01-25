Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenecek “Şarkı ve Türkülerle Anadolu” ses yarışmasına başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 4 Şubat 2022 Cuma.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenleyecekleri ses yarışmasının öneminden bahseden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “özellikle geleneksel kültürümüzün önemli yapı taşlarından olan türkülerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu tür yarışmaları önemsiyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “Başvurular Üniversite ve Lise öğrencilerimize açıktır. En fazla 1 dakika 30 saniyelik söyledikleri türküyü (0553 965 82 43) numaralı whatsaap hattına gönderecekler. Ad ve Soyadlarını belirtmeleri halinde jüri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde pandemi kurallarına uygun bir final müsabakası düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Candan, “Final müsabakası sonrasında Üniversite ve Lise kategorisinde Birinciye 1000 TL, İkinciye 750 TL, Üçüncüye 500 TL ve Mansiyon ödülü ise 250 TL olacak. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz için son başvuru tarihi 4 Şubat 2022 Cuma finale kalan isimlerin ilanı ise 14 Şubat 2022 Pazartesi” dedi.

