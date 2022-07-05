Sarıyer’de coşkulu buluşma 

Sarıyer Belediyesi’nin tahsis ettiği Sevgi ve Barış adlı gemide kahvaltı verilerek Boğaz gezisi yapıldı.

Bursiyer öğrencilerle birlikte burs verenlerin, bürokrat ve iş insanlarının katıldığı programda konuşan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni burs başvurularını alacaklarını ve eğitime katkı adına ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

