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Sarıyer Kaymakamı Özer’i ziyaret

Sarıyer Kaymakamı Özer’i ziyaret

30 Ocak 2020 Perşembe 01:17
Sarıyer Kaymakamı Özer’i ziyaret

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ile Federasyon yöneticileri, Sarıyer Kaymakamı, hemşehrimiz Mehmet Özer’i makamında ziyaret ettiler.

Cemilbey kökenli olan Kaymakam Mehmet Özer, hemşehrilerine büyük ilgi göstererek, İstanbul’da sağlanan hemşehri dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete, Genel Başkan Metin Akkuş’la birlikte, Başkan Vekilleri Selami Topçu ve Ercan Koşar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Gülay Keçecioğlu, Genel Sekreter Murat Arı, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kuldan, Medyadan Sorumlu Başkan Yasin Akça ve Gençlik Kolları Başkan Vekili Recep Akça katıldı. (Haber Merkezi)
 

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