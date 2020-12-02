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Sariye Aksoycuk son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın annesinin teyzesi, Çorum'un sevilen esnafından Ercan Aksoycuk'un annesi Sariye Aksoycuk vefat etti.

Güncel 02.12.2020, 19:48
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Sariye Aksoycuk son yolculuğuna uğurlandı

Merhumenin cenazesi dün Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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