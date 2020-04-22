Sarı, Vefa Sosyal Destek Grubu etkinliğine katıldı

Milli Eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada "Ulu çınarlarımıza hizmet etmek büyük bir onurdur. Bizleri üşenmeden büyüten, fedakârlık yapan büyüklerimize, vefa göstermek hem vicdanen hem de topluma karşı olan sosyal sorumluluğumuzdur. Vefa Sosyal Destek hizmetlerini arayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan büyüklerimizin tüm bankacılık işlemlerini yerine getiriyoruz. Çorum Merkez de 12 koordinasyon görevlisi, sahada 305 gönüllü öğretmenimiz ile bu desteği sürdürüyoruz. İlçelerle beraber bu sayımız 400'ü geçiyor. Sosyal görev bilinciyle sahada aktif rol oynayan Müdürlük çalışanlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve destek personellerimiz ile diğer gönüllü tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.(Haber Merkezi)