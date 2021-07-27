Sarısüleyman Köyü’nde örtü altı bitki yetiştiriciliği kursu başlatıldı

Yapılan kursla alakalı bilgi veren Köy Muhtarı Sami Günay, “Köyümüzden bu kursumuza yoğun bir talep geldi. 20 kişilik kursumuza köyümüzde bulunan 25 bayan başvuruda bulundu. Bundan dolayı kursiyerler kurayla belirlendi” dedi.

Muhtar Sami Günay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kursumuzun köyümüzde düzenlenmesinde bizlere katkı veren İŞKUR, Çorum Ziraat Odası, Alaca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurs öğretmenimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kursumuz toplamda 56 saat sürecektir. Kursu başarıyla tamamlayan köylülerimize belgeleri verilecektir”

(Haber Merkezi)

