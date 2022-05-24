Sarimbey’de Bahar Şenliği
Sarimbey Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği bahar etkinliği köyün Sığıryolu alanında gerçekleşti.
Güncel 24.05.2022, 19:36
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Köy Muhtarı Tanju Çınar ile şenliği düzenleyen Kamuran Baskın’ın konuşmalarından sonra, köy halkı aile, eş-dost, akraba gruplarıyla piknik yaptı, gönüllerince eğlendi.
Meltem-Uğur Çınar çiftinin sunuculuğu üstlendiği şenliğe, TRT Ankara Çocuk Korosu’ndan emekli Gülten Vildan Kanlı; sazı ve sözüyle renk kattı.
Etkinliğin her yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı izleyen Pazar günü düzenleneceği bildirildi.
(Ali Ekrem BÜKE)
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