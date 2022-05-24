Sarimbey’de Bahar Şenliği

Köy Muhtarı Tanju Çınar ile şenliği düzenleyen Kamuran Baskın’ın konuşmalarından sonra, köy halkı aile, eş-dost, akraba gruplarıyla piknik yaptı, gönüllerince eğlendi.

Meltem-Uğur Çınar çiftinin sunuculuğu üstlendiği şenliğe, TRT Ankara Çocuk Korosu’ndan emekli Gülten Vildan Kanlı; sazı ve sözüyle renk kattı.

Etkinliğin her yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı izleyen Pazar günü düzenleneceği bildirildi.

(Ali Ekrem BÜKE)

