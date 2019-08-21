Sarimbey Muhtarı Yasin son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası olan ve 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Sarimbey Köyü Muhtarlığına seçilen İlker Haşim Yasin (51), geçirdiği kalp krizi önceki gün hayatını kaybetmişti. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Sarimbey Köyü Muhtarı Yasin dün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törende Nurettin Aksoy Dede tarafından helallik istenmesi ve dua edilmesinden sonra Sarimbey Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

Muhtar Yasin’in cenazesine ailesi, akrabaları ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve köylüler katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diler.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)