Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96032
ALTIN
277.920
DOLAR
5.7348
STERLİN
6.9783
EURO
6.3654

Sarimbey Muhtarı Yasin son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Merkez Sarimbey Köyü Muhtarı İlker Haşim Yasin toprağa verildi.

Sarimbey Muhtarı Yasin son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Merkez Sarimbey Köyü Muhtarı İlker Haşim Yasin toprağa verildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:15
Sarimbey Muhtarı Yasin son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası olan ve 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Sarimbey Köyü Muhtarlığına seçilen İlker Haşim Yasin (51), geçirdiği kalp krizi önceki gün hayatını kaybetmişti. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Sarimbey Köyü Muhtarı Yasin dün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törende Nurettin Aksoy Dede tarafından helallik istenmesi ve dua edilmesinden sonra Sarimbey Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

Muhtar Yasin’in cenazesine ailesi, akrabaları ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve köylüler katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diler.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

İlgili Haberler
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
9 kazada 18 yaralı
9 kazada 18 yaralı
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Türkay Odabaş’a veda yemeği
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim