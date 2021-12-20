Sarıkamış şehitlerine Mevlid okutulacak

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars'ı Ruslardan geri almak için başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda donan 90 bin şehidimizi anmak için yarın bir Mevlid-i Şerif programı düzenleyeceklerini açıkladı.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” diyerek bu toprakları vatan kılma adına, çetin kış şartları altında, on binlercesi tek kurşun bile atamadan Sarıkamış’ta şehadet şerbeti içen yaklaşık 90 bin şehidimiz aziz milletimizin gönlünde çok müstesna ve ulvî bir yere sahiptir” diye konuşan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, 104 yıl önce Sarıkamış harekatında şahadet şerbetini içen 90 bin vatan evladını milletçe şükran ve minnetle andıklarını dile getirdi.

“Ölümü öldüren bir anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler, vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evlâ görürüz. Nitekim “şehit” olmak, her birimizin hayalinde ve duasında olan yüce bir makamdır. Bu kutlu makama Sarıkamış’ta ulaşmış kahraman yiğitlerimizin yazdığı tarih, devletimizin kuruluşunda da çok önemli bir rol oynamıştır” diyerek sözlerini sürdüren Kılıç 22 Aralık 2021 Çarşamba günü öğle namazından önce Ulucami’de, ikindi namazından önce ise Abdibey Camii’nde okutulacak olan Mevlid-i Şerif’e tüm Çorumluları davet etti. İlhan Kılıç, cami çıkışında ise vatandaşlara helva ikramlarının olacağını dile getirdi.

(Aliye ÖNCEL)

