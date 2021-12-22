Sarıkamış şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Çorum’da geçtiğimiz aylarda kurulan ve Osmancık Caddesi Ölçek İş Merkezi’ndeki yerine taşınarak hizmet vermeye başlayan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği mahallenin sorunlarını sık sık dile getirerek çözüm aramasının yanışına yaptığı sosyal faaliyetler de adını duyurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulucami ve Abdibey Camii’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazileri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutan dernek son olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars'ı Ruslardan geri almak için başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda donan 90 bin şehidimizi anmak için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Bu kapsamda dün öğle namazından önce Ulucami’de, ikindi namazından önce ise Abdibey Camii’nde Mevlid-i Şerif okutularak tüm şehitler için dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, donarak can veren 90 bin vatan evladını milletçe şükran ve minnetle andıklarını belirtti.



(Volkan SINAYUÇ)

