Sarıgül”den ilginç telefon görüşmesi

Pastanenin tüm çalışanlarının kıyafetlerinin sarı olması ilgisini çeken Sarıgül, o anda müşteriden gelen sipariş telefonunu açtı. Sipariş için arayan Özel Hastene’de çalışan doktor telefonun ucundakinin Mustafa Sarıgül olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Doktorun verdiği tüm siparişlerin parasını Sarıgül karşılarken, çalışanlara da bahşiş bıraktı. Ardından bir gelinlikçiye giren Sarıgül, belediye başkanlığı dönemini hatırlatarak binlerce nikah kıydığını söyleyerek iş yeri sahipleriyle sohbet etti. (Nurdan AKBAŞ)

