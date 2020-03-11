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Sarığımızı ve cübbemizi rahat bırakın”

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkan Vekili Celal Göker, TV’de yayınlanan bir Show programında yalanlarını ört bas etmek isteyen hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştirerek “Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın” dedi.

Sarığımızı ve cübbemizi rahat bırakın”

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkan Vekili Celal Göker, TV’de yayınlanan bir Show programında yalanlarını ört bas etmek isteyen hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştirerek “Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın” dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:30
Sarığımızı ve cübbemizi rahat bırakın”

Göker, Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı, hovarda tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti. Senaryo gereği birçok mesleğin rol icabı oynayabilecekken imamlığın seçilmesini de tesadüfi görmediklerini anlatan Celal Göker, “İmamlık mesleğin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşu gayet iyi bilmektedir” dedi.

Söz konusu programının tekrar tekrar yayınlanmasının imamları ve halkı rahatsız ettiğini belirten Göker, “Dizilerin ve tv programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır. RTÜK’ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz” şeklinde ifadede bulundu.

Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imamlar konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Celal Göker, “Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden tv kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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