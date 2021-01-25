Sarı’dan İskilip, Kargı ve Mecitözü çıkarması

Milli Eğitim Müdürü Sarı, ilk olarak İskilip’i ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile değerlendirme toplantısı yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Sorumlu Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte ilçedeki okullarda yapılan bakım onarım çalışmalarını da yerinde inceleyen Yakup Sarı, ilk olarak depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam eden Erenler Cumhuriyet Ortaokulu’nu inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile biraraya gelen Sarı, özellikle pandemi döneminde sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra Mecitözü’ne geçen ve Mecitözü İmam hatip Ortaokulu’nda düzenlenen okul müdür yardımcıları toplantısına katılan Yakup Sarı, pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak yıl içinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili genel bir değerlendirilme yaptı. Personele pandemi dönemindeki çalışmaları için teşekkür ederek belge dağıtan Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra depreme karşı güçlendirme çalışması devam eden Cumhuriyet İlkokulu’nda inceleme yaptı.

Daha sonraki gün Kargı’ya giderek okul müdür yardımcıları toplantısına katılan ve pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Yakup Sarı, pandemi sürecindeki gayretlerinden dolayı müdür yardımcılarına teşekkür ederek belgelerini dağıttı.

Kargı’da depreme karşı güçlendirme çalışması devam eden Atatürk İlkokulu ve 125. Yıl Anaokulu inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde personelle buluşarak onlara da belgelerini takdim etti.

(Haber Merkezi)