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Sarı’dan İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile e-konferans

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri İle e-konferans toplantısı yaptı.

Güncel 08.06.2020, 18:26
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Sarı’dan İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile e-konferans

Çorum’daki 13 İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün hazır bulunduğu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yönetimindeki toplantıda LGS ve YKS’ye girecek olan öğrenciler ile ilgili özel çalışmaların yapılması, sınava girecek olan öğrenciler ile ilgili rehberlik faaliyetlerinde bulunulması, “Her Okulun Bir Yetimi Var” projesinin desteklenmesi, güçlendirme çalışmaları yapılacak binalar gibi konular gündemin ana başlıkları oldu.

Yakup Sarı, “Okul müdürleri ve öğretmenlerimiz ile fiziken bir araya gelinmese de elektronik platformlarda toplantılar düzenleyin, okullarınızın yol haritasını belirleyin” dedi.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin karşılıklı fikir alış verişinde bulunmasının ardından dilek ve temennilerin alınmasıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)

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